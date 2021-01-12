Звезда едва сдерживала плач из-за выходки бывшего супруга

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина с откровенным негативом высказалась о романе своего бывшего супруга Бари Алибасова с его помощницей Викторией Полторацкой, которая на 41 год младше избранника. Тем не менее, отметила артистка, пара не стыдится демонстрировать свои чувства на публику и "сюсюкаться".

Сам продюсер группы "На-На", правда, утверждает, что закрутил роман с Викторией еще тогда, когда был женат на Лидии. А в одном из телеэфиров сообщил, что успел объездить вместе с Викторией всю страну с рабочими поездками, так как последняя довольно долго проработала его помощницей.

Обманутая актриса, едва сдерживая плач, назвала поведение бывшего супруга "позором", выразив недоумение из-за поведения экс-возлюбленного.

"Зачем он меня унижает?" - вопрошает расстроенная звезда.

Федосеева-Шукшина уверена: Алибасов ступил на скользкий путь, выставляя свои чувства ну публику, поэтому в какой-то степени даже вызывает жалость, о чем заявила в эфире программы "На самом деле".

Не так давно оказалось, что возлюбленная звездного продюсера беременна. Алибасов выложил в своем микроблоге фото, на котором припал к округлившемуся животу своей помощницы.