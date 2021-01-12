Продюсер "Ласкового мая" принес искренние соболезнования родным коллеги

Андрей Разин поделился трагической новостью – накануне из жизни ушел известный продюсер Владимир Кауфман. Он работал с большим количеством звезд, сделав многих из них успешными.

Разин отметил, что он давно был знаком с Кауфманом. По словам продюсера "Ласкового мая", за всю свою жизнь Владимир пережил многое. Так, например, в 1972 году он столкнулся со большой трагедией – самолет пародиста Виктора Чистякова, с которым сотрудничал Кауфман, разбился.

"Это было страшное горе для него. После этого горя Володя только начал продюсировать", – рассказал Андрей.

Продюсер напомнил, что Владимир работал с Константином Легостаевым, группой "Дискомафия" и другими звездами. Также Кауфман выступал в качестве режиссера-постановщика программы "Белые розы белой зимой. 20 лет спустя", состоявшейся в Санкт-Петербурге и собравшей 18 тысяч зрителей.

"Вечная память Володе. Я скорблю и приношу самые искренние соболезнования родственникам и близким Володи", – написал Разин.

Андрей добавил, что Кауфман был самым лучшим в своей профессии.

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