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Анна Седокова вышла из себя из-за поведения интернет-пользователей. Певица рассказала, что ее старшую дочь, Алину, затравили из-за смерти отца – белорусского футболиста Валентина Белькевича.
Некоторое время назад Седокова решила пооткровенничать с подписчиками и поделиться с ними личным опытом воспитания детей. Артистка не предполагала, что ее искренность приведет к плохим последствиям. После этого разговора комментаторы набросились на старшую наследницу экс-солистки группы "ВИА Гра".
Анна сообщила, что увидела дочь расстроенной в одной из ее публикаций в "сторис". 16-летняя девочка не могла понять, почему над ней насмехаются из-за смерти отца.
"Вы – овцы. Те, кто обсуждают в комментариях детей. И вас обязательно съест за это ваша карма", – заявила певица.
Она отметила, что в большей степени сама виновата в случившемся. Седокова пожалела о том, что была настолько откровенной со своей аудиторией. Артистка приняла решение ограничить поток личной информации.
"Инстаграм станет больше частью моей рабочей жизни и меньше – личной", – добавила она.
Седокова заявила, что открытая и искренняя Анна остается в прошлом. Сейчас певица учится правильно фильтровать информацию, которую можно доносить до поклонников.
Ранее Седокова показала интимное фото с мужем – баскетболистом Янисом Тиммой.
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