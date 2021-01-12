Певица приняла решение оградить свою личную жизнь от лишнего внимания

Анна Седокова вышла из себя из-за поведения интернет-пользователей. Певица рассказала, что ее старшую дочь, Алину, затравили из-за смерти отца – белорусского футболиста Валентина Белькевича.

Некоторое время назад Седокова решила пооткровенничать с подписчиками и поделиться с ними личным опытом воспитания детей. Артистка не предполагала, что ее искренность приведет к плохим последствиям. После этого разговора комментаторы набросились на старшую наследницу экс-солистки группы "ВИА Гра".

Анна сообщила, что увидела дочь расстроенной в одной из ее публикаций в "сторис". 16-летняя девочка не могла понять, почему над ней насмехаются из-за смерти отца.

"Вы – овцы. Те, кто обсуждают в комментариях детей. И вас обязательно съест за это ваша карма", – заявила певица.

Она отметила, что в большей степени сама виновата в случившемся. Седокова пожалела о том, что была настолько откровенной со своей аудиторией. Артистка приняла решение ограничить поток личной информации.

"Инстаграм станет больше частью моей рабочей жизни и меньше – личной", – добавила она.

Седокова заявила, что открытая и искренняя Анна остается в прошлом. Сейчас певица учится правильно фильтровать информацию, которую можно доносить до поклонников.

Ранее Седокова показала интимное фото с мужем – баскетболистом Янисом Тиммой.