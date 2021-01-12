Актриса пожаловалась на то, что в это время в больнице не было нужных специалистов

Марина Зудина рассказала об одном случае, который произошел с ней несколько лет назад. Актриса вспомнила, как в разгар новогодних праздников она попала в реанимацию. Когда вдове Олега Табакова понадобился врач-кардиолог, оказалось, что в больнице был всего один дежурный специалист.

Зудина сообщила – она ждала момента, когда закончатся новогодние праздники, и все врачи снова приступят к исполнению своих обязанностей. Артистка выразила недоумение, почему в период выходных дней численность медицинского персонала резко сокращается.

"Именно в праздничные дни люди чаще попадают в больницы и, казалось бы, врачи должны работать в усиленном режиме", – высказалась Марина.

Актриса заявила, что в России существует слишком много праздников. По мнению актрисы, это можно расценивать как некую компенсацию социальной незащищенности граждан.

Зудина отметила, что если бы государство хорошо платило специалистам за работу в праздничные дни, то многие бы предпочли трудиться, а не сидеть дома.

Большая часть подписчиков вдовы Табакова согласилась с ее мнением. Однако нашлись и те, кто высказал противоположную точку зрения, ссылаясь на то, что россияне и так много работают.

Ранее стало известно, что Зудину экстренно госпитализировали. Позже выяснилось, что с актрисой все в порядке.