Зудина угодила в реанимацию на новогодние праздники

Зудина угодила в реанимацию на новогодние праздники
Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса пожаловалась на то, что в это время в больнице не было нужных специалистов

Марина Зудина рассказала об одном случае, который произошел с ней несколько лет назад. Актриса вспомнила, как в разгар новогодних праздников она попала в реанимацию. Когда вдове Олега Табакова понадобился врач-кардиолог, оказалось, что в больнице был всего один дежурный специалист.

Зудина сообщила – она ждала момента, когда закончатся новогодние праздники, и все врачи снова приступят к исполнению своих обязанностей. Артистка выразила недоумение, почему в период выходных дней численность медицинского персонала резко сокращается.

"Именно в праздничные дни люди чаще попадают в больницы и, казалось бы, врачи должны работать в усиленном режиме", – высказалась Марина.

Актриса заявила, что в России существует слишком много праздников. По мнению актрисы, это можно расценивать как некую компенсацию социальной незащищенности граждан.

Зудина отметила, что если бы государство хорошо платило специалистам за работу в праздничные дни, то многие бы предпочли трудиться, а не сидеть дома.

Большая часть подписчиков вдовы Табакова согласилась с ее мнением. Однако нашлись и те, кто высказал противоположную точку зрения, ссылаясь на то, что россияне и так много работают.

Ранее стало известно, что Зудину экстренно госпитализировали. Позже выяснилось, что с актрисой все в порядке. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Киев втягивает Запад в авантюру по "возвращению" Крыма - СМИ

В Незалежной советуют властям сначала разобраться с Донбассом

Россия ответила на приглашение США посетить инаугурацию Байдена

Несмотря на сокращение состава приглашенных лиц, американцы позвали на мероприятие представителя от Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей