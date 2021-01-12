Несмотря на страшный недуг, экс-супруга футболиста надеется на лучшее

Бывшая жена Андрея Аршавина, Алиса Казьмина, страдает от тяжелого недуга. Журналистка перенесла две операции на голове, однако ее состояние здоровья не улучшается.

Некоторое время назад Алиса чуть было не умерла из-за внезапно развившейся болезни. Когда врачи начали операцию, они увидели страшную картину. Если бы Казьмину вовремя не госпитализировали, у нее мог начаться сепсис.

"Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры", – рассказала она.

На данный момент жизнедеятельность организма Казьминой поддерживают специальные препараты.

"Сейчас я держусь только на уколах", – посетовала экс-супруга футболиста.

Женщина верит, что в ближайшее время найдется специалист, который сможет помочь ей справиться с недугом. Но, к сожалению, ситуация только ухудшается. По словам Алисы, даже врачи с большим стажем работы не понимают, что делать, пишет "СтарХит".

Все надеются, что у Алисы не развился васкулит – аутоиммунное воспаление стенки сосудов. В противном случае Казьминой останется жить всего несколько месяцев.

Напомним, Аршавин и Казьмина сыграли свадьбу в 2016 году. На тот момент у журналистки уже было двое детей от предыдущего брака – сын Алексей и дочь Алиса. Андрей быстро нашел общий язык с наследниками супруги. А в 2017 году у пары родилась общая дочь. Девочку назвали Есенией.

В октябре 2017 года супруги объявили о разводе, однако позже снова сошлись. И лишь в 2019 году их союз окончательно распался.

Ранее стало известно о том, что Казьмина ответила на критику скандального блогера Лены Миро.