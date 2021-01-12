Норкин объяснил пропажу "Места встречи" из эфира

Норкин объяснил пропажу "Места встречи" из эфира
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
По некоторым данным, ведущий работает над новым проектом

После того, как передача "Место встречи" перестала появляться в эфире НТВ, многие телезрители начали заваливать Андрея Норкина расспросами о дальнейшей судьбе проекта. Ведущий поспешил успокоить поклонников ток-шоу.

В конце декабря в официальной группе передачи появилось сообщение, объясняющее причину пропажи "Места встречи".

"Друзья, у нас обнаружены... "Антидела"! Не скучайте! Вернемся в эфир НТВ 18 января!", – говорится в публикации.

Некоторые предположили, что Андрей Норкин и его коллега Иван Трушкин участвуют в съемках нового проекта, который заменит уже полюбившееся многим ток-шоу. По некоторым данным, ведущие будут ездить по регионам России.

Так, пару дней назад на своей инстаграм-странице Норкин опубликовал несколько фотографий и видео, сделанных в Ярославле. Кадры Андрей сопроводил подписью "Поехали!".

Накануне в микроблоге ведущего появились снимки с Костромы. Такое активное перемещение телезвезды из одного города в другой поклонники связали с выпуском нового шоу.

Ранее стало известно о том, что после трагедии с женой Норкин пережил еще несколько смертей родных людей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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