Певица продемонстрировала шикарную фигуру

На данный момент Настя Каменских вместе со своим мужем Алексеем Потапенко отдыхает на островах. В последние несколько дней певица часто делится с поклонниками яркими снимками, демонстрируя, что отпуск проходит замечательно. Сегодня в микроблоге Насти появилась свежая фотография, которая не оставила ее фанатов равнодушными.

На снимке Каменских позирует в раздельном купальнике с леопардовым принтом. Певица развела руки в стороны, мечтательно смотря куда-то вверх.

"Новый день – это день, который вы видите впервые. Наслаждайтесь каждым моментом", – написала Настя на английском языке.

Подписчики артистки отметили, что она имеет прекрасную фигуру и здоровое тело.

"Шикарная женщина", "Вы очень красивая", "Вау", "Богиня", "Супер", – одарили любимицу комплиментами пользователи Сети.

Напомним, ранее Настя Каменских выступала со своим супругом Алексеем Потапенко. Дуэт звезд носил название "Потап и Настя". Сейчас же певица занимается сольной карьерой. Она известна под псевдонимом NK.

Ранее Каменских показала необычное фото в шубе и нижнем белье.