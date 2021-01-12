Пианистка призналась, что видения доводят ее до слез

Бывшая супруга Армена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская, сообщила о мистической связи с покойным актером. По словам пианистки, звезда кинокартины "Собака на сене" часто является к ней во снах и что-то рассказывает.

Цымбалюк-Романовская отметила – Армен Борисович периодически жалуется на то, что ему одиноко на том свете без молодой жены.

"Он порой зовет меня к себе", – призналась Виталина.

Пианистка рассказала, что в ночь на Рождество она увидела призрак Джигарханяна. Актер молча смотрел на бывшую избранницу и улыбался – точь-в-точь как в тот день, когда возлюбленные пережили первую ночь любви, передает издание "Дни.ру".

Цымбалюк-Романовская заявила, что в последнее время она стала очень сентиментальной. Экс-супруга Армена Борисовича часто плачет, вспоминая о счастливых моментах с артистом. Особенно сложно Виталине приходится по утрам, когда детали ночных разговоров с Джигарханяном еще свежи в памяти.

Напомним, Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Причиной смерти актера стали многочисленные проблемы со здоровьем.

Ранее Цымбалюк-Романовская прокомментировала резкие высказывания жены Джигарханяна Татьяны Власовой в свой адрес. Виталина пригрозила, что подаст на обидчицу в суд.