Звезда поведала, как воспользовалась нижним бельем коллеги во время работы над кинокартиной

Актриса Алена Хмельницкая решила недавно вспомнить о съемках кинокартины "Сердца трех", после которых снискала народную популярность. Знаменитость рассказала, как обратилась к коллеге по фильму Владимиру Шевелькову с необычной просьбой.

Последний решил навестить старую подругу, заявившись на съемочную площадку в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Актер преподнес Хмельницкой белые мужские трусы. Оказалось, что у столь необычного подарка есть довольно занятная история.

Некоторые эпизоды картины снимали в Индии. По задумке режиссера героиня Хмельницкой должна была войти в океан, однако актриса испугалась, что все увидят из-за волн ее наготу. К тому же, Алена стеснялась, так как белье было не белым – вдруг режиссер прикажет ей снять эту безвкусицу?

Звезда решила попросить помощи у Шевелькова, у которого оказались как раз белые трусы. Хмельницкая предложила взамен свои, однако мужчина отказался от дамского гардероба.

"Надела Володины и пошла в океан. Все было спокойно",– рассказала Хмельницкая.

Не так давно Алена опубликовала в соцсетях снимок, представ перед поклонниками в черном кружевном белье.