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Ольга Бузова продолжает дразнить своих поклонников фотографиями с отдыха на Мальдивах. Каждый день в "Инстаграм" певицы появляются новые яркие снимки. Однако не все кадры вызывают восторг у пользователей Сети.
Так и произошло в случае с последней фотографией Бузовой. На ней исполнительница хита "Мало половин" стоит спиной к объективу, позируя на фоне Индийского океана.
Комментаторы сразу же обратили внимание на ягодицы Ольги. Некоторые заметили, что артистка потеряла прежнюю форму.
"Подтягивать тело надо", "Что с вашими ягодицами? Все обвисли", "Попа как у бабули в старости висит", – написали подписчики.
Многие пришли к выводу, что певица сильно похудела. Фанаты призвали Бузову перестать истязать свой организм.
"Как жертва концлагеря", "Тебе нужно уже поправляться, а не худеть", "Оля, набирай вес", "Ну очень худая, некрасиво", – высказались обеспокоенные поклонники.
Сама Ольга отметила, что она не сидит на диетах. Рассказывая о планах на день, певица сообщила, что собирается есть пиццу и спагетти вместе с возлюбленным Давидом Манукяном. По возвращении в Москву телеведущая планирует взяться за свое тело.
Ранее стало известно, как закрытие "Дома-2" повлияло на зарплаты Бузовой и Бородиной.
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