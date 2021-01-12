Интернет-пользователи сочли кадр неудачным

Ольга Бузова продолжает дразнить своих поклонников фотографиями с отдыха на Мальдивах. Каждый день в "Инстаграм" певицы появляются новые яркие снимки. Однако не все кадры вызывают восторг у пользователей Сети.

Так и произошло в случае с последней фотографией Бузовой. На ней исполнительница хита "Мало половин" стоит спиной к объективу, позируя на фоне Индийского океана.

Комментаторы сразу же обратили внимание на ягодицы Ольги. Некоторые заметили, что артистка потеряла прежнюю форму.

"Подтягивать тело надо", "Что с вашими ягодицами? Все обвисли", "Попа как у бабули в старости висит", – написали подписчики.

Многие пришли к выводу, что певица сильно похудела. Фанаты призвали Бузову перестать истязать свой организм.

"Как жертва концлагеря", "Тебе нужно уже поправляться, а не худеть", "Оля, набирай вес", "Ну очень худая, некрасиво", – высказались обеспокоенные поклонники.

Сама Ольга отметила, что она не сидит на диетах. Рассказывая о планах на день, певица сообщила, что собирается есть пиццу и спагетти вместе с возлюбленным Давидом Манукяном. По возвращении в Москву телеведущая планирует взяться за свое тело.

Ранее стало известно, как закрытие "Дома-2" повлияло на зарплаты Бузовой и Бородиной.