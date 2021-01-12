Ирину назвали безответственной матерью

Накануне на жену Эммануила Виторгана, Ирину Млодик, обрушилась волна осуждения и критики. А все потому, что женщина снимала на телефон, как ее старшая дочь Этель одна перебегает проезжую часть.

Видео появилось в личном инстаграм-аккаунте Млодик. На записи 3-летняя Этель сначала дергает за оградительную линию во время прогулки по одной из улиц Москвы, а после перебегает через дорогу под одобрительные комментарии матери.

"Давай, я за тобой. Давай, беги! Скорее-скорее-скорее", – обратилась Ирина к наследнице, предлагая ей догнать младшую сестру Клару.

Пользователи Сети пришли в ужас, глядя на эту картину. Жену Виторгана сразу же нарекли безответственной матерью, не следящей за своим ребенком.

Млодик поспешила оправдаться за данное видео.

"Да не волнуйтесь, пожалуйста, я же прямо за ней шла, пустая Пречистенка была..." – заявила Ирина.

Женщину возмутило то, что подписчики считают ее плохой матерью. Она еще раз акцентировала внимание на том, что наследнице не угрожала опасность, поскольку Млодик оценила окружающую обстановку.

Напомним, Ирина Млодик и Эммануил Виторган сыграли свадьбу в 2003 году. Пара растит двоих дочерей – Этель и Клару. Девочки появились на свет благодаря услугам суррогатной матери.

Ранее стало известно, что Виторган выразил желание помочь бездетным парам.