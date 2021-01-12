На супругу Виторгана накинулись за прогулку дочери по проезжей части

На супругу Виторгана накинулись за прогулку дочери по проезжей части
Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ирину назвали безответственной матерью

Накануне на жену Эммануила Виторгана, Ирину Млодик, обрушилась волна осуждения и критики. А все потому, что женщина снимала на телефон, как ее старшая дочь Этель одна перебегает проезжую часть.

Видео появилось в личном инстаграм-аккаунте Млодик. На записи 3-летняя Этель сначала дергает за оградительную линию во время прогулки по одной из улиц Москвы, а после перебегает через дорогу под одобрительные комментарии матери.

"Давай, я за тобой. Давай, беги! Скорее-скорее-скорее", – обратилась Ирина к наследнице, предлагая ей догнать младшую сестру Клару.

Пользователи Сети пришли в ужас, глядя на эту картину. Жену Виторгана сразу же нарекли безответственной матерью, не следящей за своим ребенком.

Млодик поспешила оправдаться за данное видео.

"Да не волнуйтесь, пожалуйста, я же прямо за ней шла, пустая Пречистенка была..." – заявила Ирина.

Женщину возмутило то, что подписчики считают ее плохой матерью. Она еще раз акцентировала внимание на том, что наследнице не угрожала опасность, поскольку Млодик оценила окружающую обстановку.

Напомним, Ирина Млодик и Эммануил Виторган сыграли свадьбу в 2003 году. Пара растит двоих дочерей – Этель и Клару. Девочки появились на свет благодаря услугам суррогатной матери.

Ранее стало известно, что Виторган выразил желание помочь бездетным парам. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россия вошла в зону турбулентности: эксперт дал прогноз на 2021 - 2024 годы

Стране придется столкнуться с трудностями, которые ей подкинут западные оппоненты

Штурм Кремля и провокации: чем грозит России новое назначение в США

Американская разведка объединится с союзниками, чтобы копать против Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей