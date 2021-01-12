"Совсем без энтузиазма": Борисова отказалась от мужчин

"Совсем без энтузиазма": Борисова отказалась от мужчин
Дана Борисова. Фото: Ali Magomedov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая не хочет заводить новые серьезные отношения

Горести Даны Борисовой, кажется, остались позади. Однако несмотря на это, в ее личной жизни пока затишье. Почему так произошло, артистка рассказала сама.

Борисова призналась, что у нее совсем нет желания встречаться с мужчинами. Максимум, на что согласна телеведущая – это сходить вместе в кино. А вот о серьезных отношениях со звездой мужчинам и думать не стоит.

"Сходить в кино, кофейку попить, пообщаться по телефону – пожалуйста. А остальное – ну совсем без энтузиазма! Я вообще не ощущаю внутренней потребности в серьезных отношениях",

поведала Борисова изданию WomanHit.

Пока она проводит свободное время с дочерью Полиной. Так, Новый год родственницы встретили вместе в Москве. Борисова хотела уехать, но ее остановила необходимость брать многочисленные справки, чтобы попасть в ее любимое место отдыха – Таиланд. Старый Новый год телеведущая тоже хочет провести с наследницей вдвоем.

Борисова родила Полину от гражданского мужа Максима Аксенова. В 2015-м знаменитость вышла замуж за бизнесмена Андрея Тищенко, но брак не продержался и года. В 2017-м разразился скандал – стало известно о наркотической зависимости Борисовой, которая прошла курс реабилитации. Сейчас звезда утверждает, что не употребляет даже алкоголь. 

Полина ИВАНОВА

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