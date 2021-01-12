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Ляйсан Утяшева редко комментирует новости о себе, которые то и дело появляются в СМИ и Сети. Однако на этот раз гимнастка не удержалась. Телеведущая внесла ясность в сплетни о том, что она и ее супруг Павел Воля могут стать родителями в третий раз.
Утяшева выложила в инстаграм-историях скрин заметки одного из СМИ, в которой сообщалось, что шоу "Танцы" приостановили из-за ее беременности. На фото, которые иллюстрируют новость, Утяшева позирует к купальнике. На одном кадре виден живот у ведущей, явно пририсованный с помощью фотошопа. На это обратило внимание издание "Вокруг ТВ", опубликовавшее историю Утяшевой со скрином новости.
"Ржу",
– лаконично и емко написала знаменитость, дав понять, что не находится в положении.
Утяшева уже почти девять лет замужем за юмористом Павлом Волей. Супруги воспитывают сына Роберта и дочь Софию. Пара не показывает своих наследников поклонникам в соцсетях. Лишь изредка в "Инстаграм" появляются снимки, на которых дети артистов запечатлены со спины.
Ранее Воля рассказал о реакции Утяшевой на слухи об его измене.
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