В Сети говорят, что программу "Танцы" приостановили из-за интересного положения телеведущей

Ляйсан Утяшева редко комментирует новости о себе, которые то и дело появляются в СМИ и Сети. Однако на этот раз гимнастка не удержалась. Телеведущая внесла ясность в сплетни о том, что она и ее супруг Павел Воля могут стать родителями в третий раз.

Утяшева выложила в инстаграм-историях скрин заметки одного из СМИ, в которой сообщалось, что шоу "Танцы" приостановили из-за ее беременности. На фото, которые иллюстрируют новость, Утяшева позирует к купальнике. На одном кадре виден живот у ведущей, явно пририсованный с помощью фотошопа. На это обратило внимание издание "Вокруг ТВ", опубликовавшее историю Утяшевой со скрином новости.

"Ржу",

– лаконично и емко написала знаменитость, дав понять, что не находится в положении.

Утяшева уже почти девять лет замужем за юмористом Павлом Волей. Супруги воспитывают сына Роберта и дочь Софию. Пара не показывает своих наследников поклонникам в соцсетях. Лишь изредка в "Инстаграм" появляются снимки, на которых дети артистов запечатлены со спины.

Ранее Воля рассказал о реакции Утяшевой на слухи об его измене.