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Прохор Шаляпин посвятил пост Андрею Малахову в честь его дня рождения, опубликовав в "Инстаграм" необычное фото. На снимке телеведущий и певец позируют вместе с артистом Андреем Данилко (более известным как Верка Сердючка) и актрисой Инной Белоконь. Кадр вызвал бурные обсуждения в Сети.
Шаляпин написал, что на фото могли сняться три Андрея. Внимательные поклонники отметили в комментариях, что Прохор при рождении получил именно это имя. Однако большинство подписчиков артиста обратили внимание на Данилко, удивившись его внешнему виду. Некоторые фанаты не узнали поправившегося певца, который сфотографировался босым.
"Данилко парень без понтов", "А Сердючка совсем с наших экранов пропал, а жаль", "Я заметил мало радости на лице наших гостей с Украины",
– прокомментировали фото интернет-пользователи.
Впрочем, когда был сделан кадр, неизвестно. Данилко рассказывал, что поправился из-за болезни. Однако диагноз свой раскрывать не стал.
Сейчас артист живет в центре Киева, в квартире за 77 миллионов рублей.
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