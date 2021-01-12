Композитор может появиться лишь в Юрмале

Раймонд Паулс – один из самых знаменитых советских композиторов. 12 января мэтру исполнилось 85 лет. Поклонников латвийца интересует, когда он вновь сможет посетить Россию с концертами. Оказалось, что артист не собирается приезжать в нашу страну.

Паул признался, что в силу возраста уже вряд ли когда-либо будет гастролировать по РФ. Максимум, на что могут рассчитывать его фанаты – увидеть композитора летом в Юрмале.

Паулс сказал на вопрос издания РИА ФАН, можно ли будет его увидеть с концертами в Москве, что скорее всего, нет, его уже не тянет куда-либо ездить.

Композитор рассказал, что не будет устраивать концерт и по случаю своего юбилея. Из-за пандемии коронавируса и ограничений в связи с этим он запишет небольшой концерт со своими музыкантами, который позже покажут по латвийскому телевидению.

К слову, Паулс негативно высказывался о российском зрителе. По его мнению, россияне навязчивые, а вот латвийцы наоборот. Подобные слова композитора вызвали гнев среди его российских поклонников.