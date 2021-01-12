"Очень расстроена": Бузову задели известия о бойкоте Пугачевой

"Очень расстроена": Бузову задели известия о бойкоте Пугачевой
Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка восхищается старшей коллегой несмотря ни на что

Перед Новым годом прессу взорвала новость о том, что Алла Пугачева якобы потребовала закрыть Ольге Бузовой дорогу на новогодние огоньки. Наконец, поющая телеведущая прокомментировала эти известия. Ольга призналась, что сильно страдала из-за слухов.

Бузова заявила, что сначала не стала верить публикациям в прессе. Однако червячок сомнения закрался в ее душу – вдруг Примадонна действительно недолюбливает звезду "Дом-2".

"Я поначалу была очень расстроена этой новостью", - откровенничает певица в беседе с "Комсомольской правдой".

Артистка рассказала, что никогда не общалась с Аллой Борисовной. Хотя с ее бывшим мужем Филиппом Киркоровым находится на короткой ноге.

Бузова также призналась, что больше всего мечтает познакомиться с Владимиром Путиным и Аллой Пугачевой. Примадонна для Ольги является символом эстрады ее поколения, а президент представляется весьма привлекательным мужчиной.

К слову, сейчас Бузова переживает не лучшие времена. Телепроект "Дом-2" закрыт, и это сильно ударило по карману артистки.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Россия вошла в зону турбулентности: эксперт дал прогноз на 2021 - 2024 годы

Стране придется столкнуться с трудностями, которые ей подкинут западные оппоненты

Раскол в США играет на руку России и Китая - СМИ

Америке предрекли участь раздробленной Индии, если нация не объединится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей