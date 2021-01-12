Артистка восхищается старшей коллегой несмотря ни на что

Перед Новым годом прессу взорвала новость о том, что Алла Пугачева якобы потребовала закрыть Ольге Бузовой дорогу на новогодние огоньки. Наконец, поющая телеведущая прокомментировала эти известия. Ольга призналась, что сильно страдала из-за слухов.



Бузова заявила, что сначала не стала верить публикациям в прессе. Однако червячок сомнения закрался в ее душу – вдруг Примадонна действительно недолюбливает звезду "Дом-2".

"Я поначалу была очень расстроена этой новостью", - откровенничает певица в беседе с "Комсомольской правдой".

Артистка рассказала, что никогда не общалась с Аллой Борисовной. Хотя с ее бывшим мужем Филиппом Киркоровым находится на короткой ноге.

Бузова также призналась, что больше всего мечтает познакомиться с Владимиром Путиным и Аллой Пугачевой. Примадонна для Ольги является символом эстрады ее поколения, а президент представляется весьма привлекательным мужчиной.

К слову, сейчас Бузова переживает не лучшие времена. Телепроект "Дом-2" закрыт, и это сильно ударило по карману артистки.