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Внезапная смерть Владислава Галкина потрясла зрителей. К
тому времени его брак с Дарьей Михайловой практически развалился, и весь поток
негатива после гибели любимца миллионов обрушился на актрису.
Знаменитости было тяжело справляться с народной нелюбовью. Тот период в принципе был очень сложным для артистки. Галкин умер буквально за несколько дней до заседания суда, где их брак должен был быть аннулирован.
Взрывной нрав артиста и пристрастие к бутылке приводили Дарью в отчаяние. В итоге она решилась на развод. А когда супруг неожиданно умер, многие посчитали, что именно она виновна в кончине Владислава.
Масло в огонь подлили родители Галкина, они требовали, чтобы Михайлова оплатила пышные похороны и дорогостоящий памятник. Однако звезда рассудила, что не может позволить себе грандиозную церемонию, так как ей нужны средства для того, чтобы растить дочку от первого брака. За это родители артиста, а потом и общественность строго осудили Михайлову, напоминает Infox.ru.
Сейчас звездная актриса практически не появляется на публике и не общается с именитыми друзьями. Дарья ведет затворнический образ жизни, однако профессию актрисы не бросила.
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