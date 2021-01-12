Доконали травлей: вдова Галкина стала затворницей

Доконали травлей: вдова Галкина стала затворницей
Владислав Галкин. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса не смогла справиться с давлением общественности

Внезапная смерть Владислава Галкина потрясла зрителей. К тому времени его брак с Дарьей Михайловой практически развалился, и весь поток негатива после гибели любимца миллионов обрушился на актрису.

Знаменитости было тяжело справляться с народной нелюбовью. Тот период в принципе был очень сложным для артистки. Галкин умер буквально за несколько дней до заседания суда, где их брак должен был быть аннулирован.

Взрывной нрав артиста и пристрастие к бутылке приводили Дарью в отчаяние. В итоге она решилась на развод. А когда супруг неожиданно умер, многие посчитали, что именно она виновна в кончине Владислава.

Масло в огонь подлили родители Галкина, они требовали, чтобы Михайлова оплатила пышные похороны и дорогостоящий памятник. Однако звезда рассудила, что не может позволить себе грандиозную церемонию, так как ей нужны средства для того, чтобы растить дочку от первого брака. За это родители артиста, а потом и общественность строго осудили Михайлову, напоминает Infox.ru.

Сейчас звездная актриса практически не появляется на публике и не общается с именитыми друзьями. Дарья ведет затворнический образ жизни, однако профессию актрисы не бросила.

Ольга ФЕДОРОВА

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