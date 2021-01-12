"Удивительно похожи": дочка Агутина и Варум показала кадры с возлюбленным из США

"Удивительно похожи": дочка Агутина и Варум показала кадры с возлюбленным из США
Анжелика Варум и Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка уверяет, что абсолютно счастлива

Наследница Анжелики Варум и Леонида Агутина уже давно живет в Америке. Там же она встретила свою любовь. На днях отношениям Лизы и молодого американца по имени Кайл исполнился год.

Такую знаменательную дату девушка решила отметить также публикацией в "Инстаграм". На своей странице в соцсети она разместила две фотографии, на которых видно: в отношениях возлюбленных царит гармония и идиллия. На одном снимке молодые люди нежно обнимаются, а на втором задорно демонстрируют языки.

Поклонники юной артистки были рады полюбоваться на ее счастье.

"Красивые", "Удивительно похожи. Две половинки", "Поздравляю с годовщиной", "Очень рада за вас", – восторгаются пользователи Сети в комментариях.

Дочери знаменитых российских артистов 21 год. Под постом с фотографиями девушка рассказала, что познакомилась с возлюбленным на одном шоу. Кайл Финк – начинающий музыкант. Лиза тоже пошла по стопам родителей, 10 лет назад девушка даже создала группу и начала активно выступать.

Впрочем, Елизавета решила не пользоваться возможностями знаменитых родственников – девушка всего добивается сама. Она не боится физической работы и даже не видит ничего зазорного в том, чтобы работать официанткой со ставкой 20$ за смену.

Ольга ФЕДОРОВА

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