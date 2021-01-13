Умер известный актер российских сериалов и кино

Умер известный актер российских сериалов и кино
Кадр из сериала "Крот-2" (2002)
Артист скончался на 58-м году жизни

Ушел из жизни российский актер театра и кино Денис Карасев. Ему было 57 лет.

Сообщается, что Карасев почувствовал себя плохо, находясь в собственной квартире в центре Москвы. Артист успел вызвать скорую помощь, однако медики не смогли спасти Дениса, передает РЕН ТВ.

По некоторым данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности, пишет "Общественная служба новостей"

Карасев родился в 1963 году в Эстонии. Он окончил ГИТИС, позже работал в Театре имени Маяковского и "Ленкоме". Свой путь в качестве актера кино Денис начал в 1989 году. Его первая знаменитая роль – Олег Седицкий в криминальной мелодраме Тиграна Кеосаяна "Катька и Шиз".

В 2004 году артист решил попробовать себя в роли режиссера. Карасев поставил спектакль "Белые одежды" по повести маркиза де Сада. В постановке были задействованы такие знаменитые артисты, как Ольга Антонова, Сергей Колесников и Сосо Павлиашвили.

Денис Карасев сыграл в таких известных фильмах и сериалах, как "Дальнобойщики", "Марш Турецкого 3", "Каменская 3", "Сволочи", "Мы из будущего 2" и других, напоминает "Свободная Пресса"

Анастасия ГОРЮНОВА

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