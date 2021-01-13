"Добираться тяжело": семья оставила отбывающего срок Ефремова

"Добираться тяжело": семья оставила отбывающего срок Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер вынужден обходиться без поддержки родных и близких

Адвокат Петр Хархорин, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о положении актера в колонии. По словам юриста, артист чувствует себя нормально, стараясь абстрагироваться от "шумихи".

Представитель актера заявил, что даже не знает, как артист отмечал в колонии Новый год – во время праздников государственные учреждения закрыты, а для того, чтобы навестить Ефремова, необходимо преодолеть 200 километров от Белгорода или Воронежа, хотя количество посещений заключенных не регламентировано. Тем не менее, из-за дальнего расстояния Ефремова пока еще ни разу не навещали родственники.

"Никто в Белгородскую область, конечно, к нему не переедет. Туда и добираться тяжело", – объяснил адвокат в интервью "Собеседнику".

Несмотря на нехватку общения с семьей, актер отбывает срок во вполне приличных условиях. Колония отличается совершенным порядком и внешне хорошим впечатлением, заявил юрист.

Ранее в Сети распространились слухи о намерении актера бежать за границу. По информации источника, Ефремов собирался скрыться в Латвии, где у него имеется вид на жительство, однако артиста отговорил от крайне сомнительной идеи экс-адвокат заключенного Эльман Пашаев.

Егор МАЛКОВ

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разводяться и ништяки дербанят, зачем им алкаш-уголовник? это жизнь, миша
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