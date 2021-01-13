Родители певицы снова подали в суд на телеведущего

Дмитрий Шепелев, возлюбленный Жанны Фриске, планирует избавиться от доли в квартире покойной певицы. Сообщается, что 1/3 жилплощади принадлежит общему сыну артистки и телеведущего Платону. Узнав об этом решении, родители исполнительницы хита "А на море белый песок" пришли в негодование.

Являясь законным представителем Платона, Шепелев имеет право распоряжаться долей наследника по своему усмотрению. Однако родители Фриске, Владимир Борисович и Ольга Владимировна, категорически против продажи части квартиры. По некоторым данным, они владеют 2/3 недвижимости певицы.

После смерти Жанны родные артистки решили оставить квартиру нетронутой в память о ней. Они сохранили каждую мелочь в интерьере – до сих пор на туалетном столике лежат духи и расческа Фриске. Создается впечатление, будто экс-участница группы "Блестящие" не скончалась, а ушла на некоторое время.

Отмечается, что доля в легендарной квартире Жанны Фриске стоит около 15-ти миллионов рублей, передает "СтарХит". Неизвестно, чем обусловлено желание Шепелева избавиться от части апартаментов – нехваткой денег или желанием полностью стереть память о певице.

Тем не менее, родители артистки настроены решительно. Они уже направили иск в Хамовнический суд, прося запрета на отчуждение.

Ранее стало известно, что Шепелев запретил сыну посещать могилу звездной матери.