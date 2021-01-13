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В интервью Любови Терлецкой Арсений Бородин, один из финалистов проекта "Фабрика звезд", рассказал о казусе, произошедшем с Прохором Шаляпиным на шоу. Инцидент с участием эпатажного артиста попал на телеэкраны.
Бородин признался – пребывание на "Фабрике звезд" сложно давалось многим участникам из-за того, что камеры снимали практически каждый их шаг.
"Камеры были установлены буквально везде: в туалетах, ванных комнатах", – вспомнил Арсений.
Однажды в эту "ловушку" попался Прохор Шаляпин. Певец решил уединиться, чтобы снять накопившееся напряжение. По всей видимости, он не знал, что момент самоудовлетворения попал в объективы. Позже запись показали в эфире телеканала MTV.
По словам Бородина, только тогда все участники поняли, что их действительно круглосуточно снимают. Однако никто не стал осуждать действия Прохора.
"Мы же были молодые, кровь и гормоны у всех кипели", – отметил он.
Ранее появилась информация о том, что Прохор Шаляпин воссоединился с бывшей супругой – 65-летней бизнесвумен Ларисой Копенкиной.
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