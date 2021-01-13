Девочка очаровала поклонников артистки

Известный советский и латвийский композитор Раймонд Паулс накануне отметил свое 85-летие. Маэстро принял поздравления от многих представителей российского шоу-бизнеса, в том числе и от Примадонны, для которой когда-то написал "Миллион алых роз". К королеве отечественной эстрады присоединилась и ее дочка Лиза Галкина, которая решила перепеть знаменитый хит матери.

Видео с выступлением Лизы было опубликовано на одной из фан-страниц девочки в социальной сети "Инстаграм". Для выступления Лизу решили нарядить в платье с воланами цвета персика. Юной звезде сделали прическу из косичек.

"С днем рождения, Раймонд! Поет Лиза!" – подписана видеозапись с выступлением дочки Аллы Пугачевой.

Выступление наследницы Примадонны вызвало восторг среди ее многочисленных поклонников. Многие начали пророчить Лизе блестящую музыкальную карьеру, отметив, как сильно она напоминает свою звездную маму.

"Моя любимая песня. Какая она у вас умничка, постоянно восхищаюсь", "Какая классная девчушка, живите долго и счастливо. Ваши дети продлевают вам жизнь!!!", "В детей вкладывают все", "Лизонька, какая молодец! Раймонд, наверное, прослезился. Здоровья, здоровья, здоровья ему", "Мама – копия! Когда эта песня была в тренде, я жила в Риге. Даже свои ощущения помню", – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Не так давно Максим Галкин выложил в соцсети публикацию с празднованием рождества в семейном кругу. Шоумен поделился достижениями своих чад, которые продемонстрировали свой врожденный артистизм.