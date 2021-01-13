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30 лет назад телезрители впервые увидели фильм "Грязные танцы" режиссера Эмиля Ардолино. Кинокартина моментально завоевала любовь общественности. Предлагаем вспомнить, как сложилась жизнь актеров из культовой мелодрамы.
Дженнифер Грей – Фрэнсис Хаусмен по прозвищу Бэби
Съемки в фильме "Грязные танцы" принесли Дженнифер Грей большую популярность. Однако спустя некоторое время ситуация изменилась.
По окончании съемок актриса сделала ринопластику. Это и стало переломным моментом в карьере Дженнифер. Ее перестали приглашать сниматься в кино – возможно, режиссеры посчитали, что Грей утратила свою индивидуальность.
Известно, что в 1989 году у артистки случился роман с Джонни Деппом. Однако до помолвки возлюбленные так и не дошли. По слухам, американский актер изменил избраннице с Вайноной Райдер.
В 2001 году Дженнифер вышла замуж за режиссера Кларка Грегга. В браке появилась дочь Стелла.
Патрик Суэйзи – танцор Джонни
Роль танцора Джонни стала для Патрика "счастливым билетом". Актер начал получать многочисленные предложения о съемках в фильмах.
После "Грязных танцев" Суэйзи сыграл еще в таких знаменитых кинокартинах, как "Привидение" и "Дом у дороги".
В 23 года актер женился на Лизе Ниеми. Она стала первой и последней любовью звезды. В 2008 году у Патрика обнаружили рак поджелудочной железы. К сожалению, болезнь оказалась сильнее – спустя год Суэйзи не стало.
Джерри Орбах – Джей Хаусмен, отец Бэби
После съемок в мелодраме Орбаху предложили роль Ленни Бриско в сериале "Закон и Порядок". Своего знаменитого героя актер играл с 1991 по 2004 год.
Джерри состоял в двух браках, у него остались двое сыновей. В 2004 году артист скончался от рака предстательной железы.
Келли Бишоп – Марджори Хаусман, мать Бэби
С 2000 по 2007 год Келли снималась в сериале "Девочки Гилмор". По завершении проекта актриса вернулась в театр. В 2012 году Бишоп вновь появилась на телеэкранах – она исполнила одну из ролей в сериале "Балерины".
Сейчас артистке 76 лет. Она живет в Нью-Джерси вместе с супругом – телеведущим Ли Леонардом. Пара не имеет детей.
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