Для некоторых артистов фильм стал "счастливым билетом" в карьеру

30 лет назад телезрители впервые увидели фильм "Грязные танцы" режиссера Эмиля Ардолино. Кинокартина моментально завоевала любовь общественности. Предлагаем вспомнить, как сложилась жизнь актеров из культовой мелодрамы.

Дженнифер Грей – Фрэнсис Хаусмен по прозвищу Бэби

Съемки в фильме "Грязные танцы" принесли Дженнифер Грей большую популярность. Однако спустя некоторое время ситуация изменилась.

По окончании съемок актриса сделала ринопластику. Это и стало переломным моментом в карьере Дженнифер. Ее перестали приглашать сниматься в кино – возможно, режиссеры посчитали, что Грей утратила свою индивидуальность.

Известно, что в 1989 году у артистки случился роман с Джонни Деппом. Однако до помолвки возлюбленные так и не дошли. По слухам, американский актер изменил избраннице с Вайноной Райдер.

В 2001 году Дженнифер вышла замуж за режиссера Кларка Грегга. В браке появилась дочь Стелла.

Патрик Суэйзи – танцор Джонни

Роль танцора Джонни стала для Патрика "счастливым билетом". Актер начал получать многочисленные предложения о съемках в фильмах.

После "Грязных танцев" Суэйзи сыграл еще в таких знаменитых кинокартинах, как "Привидение" и "Дом у дороги".

В 23 года актер женился на Лизе Ниеми. Она стала первой и последней любовью звезды. В 2008 году у Патрика обнаружили рак поджелудочной железы. К сожалению, болезнь оказалась сильнее – спустя год Суэйзи не стало.

Джерри Орбах – Джей Хаусмен, отец Бэби

После съемок в мелодраме Орбаху предложили роль Ленни Бриско в сериале "Закон и Порядок". Своего знаменитого героя актер играл с 1991 по 2004 год.

Джерри состоял в двух браках, у него остались двое сыновей. В 2004 году артист скончался от рака предстательной железы.

Келли Бишоп – Марджори Хаусман, мать Бэби

С 2000 по 2007 год Келли снималась в сериале "Девочки Гилмор". По завершении проекта актриса вернулась в театр. В 2012 году Бишоп вновь появилась на телеэкранах – она исполнила одну из ролей в сериале "Балерины".

Сейчас артистке 76 лет. Она живет в Нью-Джерси вместе с супругом – телеведущим Ли Леонардом. Пара не имеет детей.