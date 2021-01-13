О местонахождении и состоянии актрисы ничего не известно

Елена Перелыгина высказала свое опасение по поводу того, что Светлана Светличная перестала появляться на людях и отвечать на звонки. Клинический психолог уверена – звезде "Бриллиантовой руки" угрожает опасность.

Перелыгина сообщила, что она пыталась связаться со Светличной еще до Нового года, однако актриса не брала трубку.

"Много раз пыталась ей дозвониться по нескольким номерам телефона, которые у меня были", – отметила Елена.

По словам психолога, артистка могла стать жертвой мошенников. Перелыгина объяснила – уже давно вокруг Светланы Афанасьевны крутятся подозрительные личности, желающие воспользоваться ее добротой и наивностью.

"Просто представить страшно, чего можно ждать от разных "друзей", кого она по доброте душевной, как я знаю, принимает у себя в гостях. Это все от одиночества", – добавила женщина.

Перелыгина призвала близких актрисы не отворачиваться от нее. Елена считает, что родные должны войти в положение Светличной, приняв тот факт, что она страдает от возрастной депрессии и тревожного расстройства, пишет "Собеседник".

Сама клинический психолог планирует в ближайшее время приехать к Светлане Афанасьевне и поддержать ее.

Ранее актер Иван Николаев прокомментировал слухи о романе со Светличной.