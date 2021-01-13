Хмельницкая раскрыла причину разрыва с Кеосаяном

Хмельницкая раскрыла причину разрыва с Кеосаяном
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам актрисы, их с супругом пути попросту разошлись

Алена Хмельницкая объяснила, почему она рассталась с Тиграном Кеосаяном. Супруги состояли в браке более 20-ти лет.

В эфире программы "Судьба человека" рассказала, с чего началась их история любви. Первая встреча Хмельницкой и Кеосаяна состоялась в "Ленкоме". В то время Тигран часто появлялся в театре. Однажды, когда актриса шла по улице со своим приятелем Егором Кончаловским, телеведущий предложил подвезти молодых людей на личном автомобиле.

Спустя некоторое время между Аленой и Тиграном закрутился роман. В 1993 году возлюбленные сыграли свадьбу. А через год у пары родилась первая дочь, которую назвали Александрой.

Казалось бы, артисты должны были жить да радоваться. Однако со временем отношения супругов начали усложняться.

Хмельницкая и Кеосаян предположили, что рождение второго ребенка наладит ситуацию. Но маленькая Ксения не стала "спасительницей" брака.

"Мы пошли в разные стороны. Долгое время мы были командой. Творческой, родителями детей. А потом перестали быть друг для друга мужчиной и женщиной", – поделилась Алена.

В 2004 году актриса и кинорежиссер приняли решение развестись. В данный момент Кеосаян женат на журналистке Маргарите Симоньян, а Хмельницкая состоит в отношениях с бизнесменом Александром Синюшиным. 

Ранее стало известно, что Хмельницкая стянула трусы с известного актера. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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