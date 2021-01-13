КВН снимают с эфира: Маслякова младшего перестанут показывать на Первом

КВН снимают с эфира: Маслякова младшего перестанут показывать на Первом
Александр Масляков. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Премьер лига продолжит работу, но в другом формате

Новый телевизионный сезон на главном федеральном канале страны начнется без одной из неизменных игр КВН – премьер лигу снимают с эфира и больше не будут показывать по телевидению. Таким образом, сын Александра Маслякова, Александр Масляков младший, перестанет появляться на Первом канале. 

О новости сообщили на официальной странице Международного союза КВН в социальных сетях. Там отметили, что при этом премьер лига останется второй по значимости лигой после Высшей – ее трансляцию на телевидении в 2021 году оставят.  

"Высшая, Первая, Международная и Центральные лиги МС КВН будут работать в прежнем режиме, без каких-либо изменений", – отметили в Международном союзе КВН. 

Премьер лига транслировалась на Первом канале с 2003 года. Ее неизменным ведущим был сын Александра Маслякова. Других телевизионных проектов у Маслякова младшего нет, будет ли он появляться на ТВ после снятия лиги с эфира – неизвестно. 

О том, почему часть игр КВН решили больше не показывать по телевидению не сообщается. 

Напомним, в премьер лиге КВН играют молодые команды, преимущественно – чемпионы более низших лиг. Командам, дошедшим до финала, представляется возможность сыграть в Высшей лиге.

Роман ИГНАТОВ

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Серж
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тот еще бездарь!
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