Актер перестал выкладывать фотографии в личных соцсетях

На днях появилась информация, что мать Алексея Панина, Татьяна Власова, скончалась. Общественность ждала комментариев скандально-известного актера, однако он перестал выходить на связь.

Панин не только не отвечает на звонки, но и не делится с поклонниками новыми публикациями на двух личных инстаграм-страницах, пишет "Экспресс Газета".

Так, в одном аккаунте последняя фотография появилась 4-го января, а в другом – 5-го.

Пользователи Сети предполагают, что Алексей до сих пор не может прийти в себя после смерти матери. Фанаты не теряют надежды, что в скором времени Панин объявится. А пока они продолжают оставлять комментарии со словами поддержки.

"Алексей, примите самые искренние соболезнования. Сил вам пережить эту беду...." – написала одна из подписчиц артиста.

По некоторым данным, у Алексея и Татьяны Борисовны были очень теплые отношения. Мать во всем поддерживала сына, не обращая внимания на его выходки и скандальную репутацию.

Ранее Алексей Панин показал поклонникам свою повзрослевшую дочь Анну. Пользователи "Инстаграм" пришли к выводу, что девочка растет настоящей красавицей.