"Сердце не выдержит": мать покойного Числова довела его племянницу из-за квартиры

"Сердце не выдержит": мать покойного Числова довела его племянницу из-за квартиры
Александр Числов. Кадр из фильма "Телохранительница" (2008)
Родительница умершего артиста подала на родственницу в суд

Бутырский суд Москвы вынес решение, в соответствии с которым квартира на улице Лескова останется за племянницей покойного российского актера Александра Числова Светланой Адриановой. Однако вердикт не устроил мать артиста, которая повторно подала встречную аппеляцию, так как считает, что недвижимость должна достаться ей.

По словам продюсера Сергея Дворцова, друга племянницы Числова, мать покойного, Валентина, демонстрирует весьма агрессивное поведение. Женщина настроила против родственницы всю семью. А из-за постоянного давления и стресса племянницу Александра не так давно госпитализировали гипертоническим кризом.

"Боюсь, что после такого у нее просто сердце не выдержит", – поделился опасениями Сергей в интервью "Дни.ру".

Светлана приобрела квартиру у актера на вполне законных основаниях, купив ее. А Валентина подала против родственницы иск, заявив, что сделка является недействительной. Женщина считает, что является полноправным владельцем недвижимости из-за близкого родства с покойным сыном.

Не так давно Адрианова заявила, что родственники намеренно пытаются свести ее в могилу.

Егор МАЛКОВ

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