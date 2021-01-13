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Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками уютным снимком, сделанным во время отдыха в домодедовском туристическом комплексе. Актриса предстала перед фанатами в домашнем образе.
На черно-белой фотографии Ходченкова стоит у большого панорамного окна, из которого открывается потрясающий вид на заснеженный сосновый бор. Для фотосессии актриса надела объемную рубашку и теплые носки, а также распустила волосы. Но вот про нижнюю часть наряда Светлана забыла.
Однако это нисколько не смутило подписчиков артистки. Пользователи "Инстаграм" пришли к выводу, что снимок получился невероятно атмосферным, а сама Ходченкова предстала на нем настоящей красавицей.
"Очень красиво и эротично!", "Стройнее цыганской гитары", "Что за прекрасная леди", "Волшебная", "Очень нежно", – отметили восторженные комментаторы.
Также поклонники рассказали, какие фильмы и сериалы с участием Светланы пришлись им по душе больше всего. Они выделили "Благословите женщину", "На острие", "Любовь без размера", "Казанова" и другие кинокартины.
Ранее появилась информация, что возлюбленного Екатерины Варнавы, Александра Молочникова, заподозрили в чувствах к Светлане Ходченковой.
Ситуацию предстоит изучить специалистам
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