"Очень нежно": фото Ходченковой без штанов восхитило россиян

"Очень нежно": фото Ходченковой без штанов восхитило россиян
Светлана Ходченкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса произвела настоящий фурор

Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками уютным снимком, сделанным во время отдыха в домодедовском туристическом комплексе. Актриса предстала перед фанатами в домашнем образе.

На черно-белой фотографии Ходченкова стоит у большого панорамного окна, из которого открывается потрясающий вид на заснеженный сосновый бор. Для фотосессии актриса надела объемную рубашку и теплые носки, а также распустила волосы. Но вот про нижнюю часть наряда Светлана забыла.

Однако это нисколько не смутило подписчиков артистки. Пользователи "Инстаграм" пришли к выводу, что снимок получился невероятно атмосферным, а сама Ходченкова предстала на нем настоящей красавицей.

"Очень красиво и эротично!", "Стройнее цыганской гитары", "Что за прекрасная леди", "Волшебная", "Очень нежно", – отметили восторженные комментаторы.

Также поклонники рассказали, какие фильмы и сериалы с участием Светланы пришлись им по душе больше всего. Они выделили "Благословите женщину", "На острие", "Любовь без размера", "Казанова" и другие кинокартины.

Ранее появилась информация, что возлюбленного Екатерины Варнавы, Александра Молочникова, заподозрили в чувствах к Светлане Ходченковой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость
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Очередное фото "главной стройняшки" очевидно призвано не дать угаснуть интересу к собственной персоне в виду приближающегося 40-летию. Жаль, что грудей не видно, но - 1-ый размер, а так фигура для манекенщицы хоть куда.
Гость
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Во всех ты, душенька, нарядах хороша!
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