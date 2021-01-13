Подруга артистки убеждена, что та попала под опасное влияние супруга

Звездный парапсихолог и по совместительству подруга Валентины Легкоступовой Мариам Саввиди-Лазарева поделилась шокирующей версией смерти певицы. По словам женщины, в могилу исполнительницу хита "Ягода-малина" свели гипнотические способности ее мужа – яхтсмена Юрия Фирсова.

Мариам считает, что вдовец смог затуманить разум артистки, подчинив ее своей воле.

"Именно это могло послужить алкогольному и наркотическому воздействию и зависимости Валентины", – высказалась парапсихолог.

По мнению подруги Легкоступовой, способности Фирсова помогли ему добиться желаемого эффекта от совместного проживания с певицей, передает "Экспресс Газета".

Саввиди-Лазарева заявила, что в темных делах яхтсмена замешаны еще какие-то люди. Якобы за содействие и молчание Юрий платит им деньги.

Также парапсихолог задалась вопросом, почему Фирсов не хотел, чтобы вместе с ним и Валентиной жил ее сын Матвей. Ответ оказался очевидным – мужчина боялся, что наследник артистки помешает реализации его коварного плана.

Напомним, Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа 2020 года. Однако до сих пор возникает много вопросов, касающихся причин смерти певицы. Так, ранее стало известно, что вину за кончину артистки свалили на врачей.