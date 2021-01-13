Актриса лежит в обычной палате, что вселяет надежду в ее скорое выздоровление

Лия Ахеджакова, ранее госпитализированная с коронавирусной инфекцией, до сих пор находится в больнице. Об этом рассказал директор театра "Современник" Игорь Попов.

По словам Попова, состояние здоровья звезды кинокартины Служебный роман расценивается как стабильное. Актрису поместили в обычную палату, передает РИА "Новости".

Сообщалось, что зараза из Китая вызвала у Ахеджаковой обострение хронических заболеваний. Самочувствие Лии Меджидовны резко ухудшилось, поэтому было принято решение положить ее в стационар.

Напомним, Ахеджакова служит в театре "Современник" с 1977 года. Ранее, с 1960 по 1976, актриса играла в Московском ТЮЗе.

В 1968 году артистка дебютировала в кино. Ее первым опытом стало участие в съемках фильма "Возвращение". Также на счету актрисы – роли в таких известных кинокартинах, как "Ирония судьба, или С легким паром!", "Служебный роман", "Москва слезам не верит" и других.

Последней работой Лии Меджидовны стала роль в фильме "Этаж". По некоторым данным, кинокартина появится в прокате в этом году.