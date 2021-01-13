"Скучает по папе": теща показала трогательное фото Хабенского с сыном

"Скучает по папе": теща показала трогательное фото Хабенского с сыном
Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Снимок известного актера с наследником вызвал бурную реакцию поклонников

Константин Хабенский – один из тех знаменитостей, которые не любят распространяться о личном. Он не выкладывает в соцсетях фото с родными. Но одному из таких кадров удалось попасть на глаза подписчикам. Его опубликовала в "Инстаграм" бывшая теща Ирина Глебовна Федосеева. На нем показаны актер и его сын от покойной жены. 

Они стоят, крепко обнявшись и тесно прижавшись друг к другу щеками. У мальчика, видимо, от удовольствия, закрыты глаза. Снимок приурочен к дню рождения звезды "Ночного дозора" и "Убойной силы". Под ним мама умершей супруги поздравляет экс-зятя, называя его "дорогой дружище и Реальный Папа Хорошего мальчика".

Редкое фото вызвало настоящий фурор в Сети. Подписчики не только поздравили актера и пожелали ему всего доброго ("С днем рождения замечательнейшего и неповторимого Константина Юрьевича! Любим, ценим и восхищаемся! Многая лета!"), но и восхитились кадром. Большинство из них покорил вид родных людей, и они поделились впечатлениями:

"Славный мальчишечка. И видно, что любит и скучает по папе. Это прекрасно, что у них сохранились такие теплые отношения, несмотря на расстояния", "У меня теперь двое любимых мужчин – Хабенский как актер и ваш сын как мужчина", Сколько нежности! Пусть ее у них всегда будет очень много!!!".  

Ранее знакомые Константина Хабенского рассказали, что он не видел сына больше полугода и сильно переживает из-за этого. После смерти первой жены артиста Анастасии Смирновой заботу о его наследнике взяла на себя бывшая теща Инна Федосеева. Мальчик живет с бабушкой в Барселоне, недавно Ивану исполнилось 13 лет. 

Во втором браке – с актрисой Ольгой Литвиновой – у актера родились две дочери. Одной уже четыре года, другой всего годик. С ними Хабенский теперь видится часто: пандемия дала возможность провести больше времени с наследницами. 

Полина ДОРОЖКИНА

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