Артистку пришлось успокаивать всем коллективом

Один из участников шоу "Фабрика звезд" Арсений Бородин вспомнил интересную историю с коллегой по сцене Зарой. Оказалось, однажды певица устроила скандал в вытрезвителе.



Случай произошел во время гастролей артистов. Только набиравшим популярность после завершения музыкального проекта певцам приходилось много ездить по городам России и стран СНГ. При этом условия проживания зачастую были кошмарными. Например, когда музыканты приехали в белорусский Бобруйск, им предложили ночевать в местном вытрезвителе среди пьяных горожан.

Зару, которая привыкла к роскошной жизни, такое место привело в ужас. По словам Бородина, у артистки началась настоящая истерика. В итоге коллектив принял решение сброситься и снять отель в другом городе.

Воспоминаниями знаменитый певец поделился в беседе с Любовью Терлецкой. Видеоролик с интервью выложен на ее ютуб-канале. Кстати, в этом выпуске Бородин также рассказал забавный случай о Прохоре Шаляпине. Однажды его интимное видео попало в эфир телеканала.