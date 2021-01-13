Разборки в вытрезвителе: Заре припомнили бурную истерику

Разборки в вытрезвителе: Заре припомнили бурную истерику
Певица Зара. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистку пришлось успокаивать всем коллективом

Один из участников шоу "Фабрика звезд" Арсений Бородин вспомнил интересную историю с коллегой по сцене Зарой. Оказалось, однажды певица устроила скандал в вытрезвителе.

Случай произошел во время гастролей артистов. Только набиравшим популярность после завершения музыкального проекта певцам приходилось много ездить по городам России и стран СНГ. При этом условия проживания зачастую были кошмарными. Например, когда музыканты приехали в белорусский Бобруйск, им предложили ночевать в местном вытрезвителе среди пьяных горожан.

Зару, которая привыкла к роскошной жизни, такое место привело в ужас. По словам Бородина, у артистки началась настоящая истерика. В итоге коллектив принял решение сброситься и снять отель в другом городе.

Воспоминаниями знаменитый певец поделился в беседе с Любовью Терлецкой. Видеоролик с интервью выложен на ее ютуб-канале. Кстати, в этом выпуске Бородин также рассказал забавный случай о Прохоре Шаляпине. Однажды его интимное видео попало в эфир телеканала.

Ольга ФЕДОРОВА

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