Новый поворот: Дрожжина потребовала у суда разобраться с дочерью Баталова

Новый поворот: Дрожжина потребовала у суда разобраться с дочерью Баталова
Наталья Дрожжина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Обвиняемая в мошенничестве сама подала иск в инстанцию

Скандал с разделом имущества Алексея Баталова набирает обороты. Сегодня выяснилось, что артистка Наталья Дрожжина обратилась в суд с заявлением на дочь звезды "Москва слезам не верит" Марию.

Цель обвиненной по уголовному делу – разорвать контракты на пожизненную ренту. По словам Натальи, она намерена отдать семье покойного артиста три объекта недвижимости. Напомним, Дрожжину судят за то, что она, по версии следствия, похитила у супруги Баталова Гитана Леонтенко и его дочери Марии имущество.

В рамках разбирательств Наталье запрещено общаться с семьей Баталова. Попытки вернуть недвижимость без привлечения суда не увенчались успехом – потерпевшие не желают идти на встречу мошеннице, пишет "Московский комсомолец".

Теперь, как пояснил юрист Анатолий Кучерена, Дрожжина хочет "принудительно" вернуть объекты недвижимости во владение звездного семейства.

Кстати, супруг Дрожжиной Михаил Цивин ранее заявил: Гитана Аркадьевна понимала, что переписывает недвижимость на других людей. Так она якобы хотела отомстить Надежде – дочке Баталова от первого брака.

Ольга ФЕДОРОВА

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