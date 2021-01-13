"Хочет все забрать": отец Фриске объяснил желание Шепелева продать долю в квартире Жанны

"Хочет все забрать": отец Фриске объяснил желание Шепелева продать долю в квартире Жанны
Отец Жанны Фриске. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родитель певцы негодует из-за решения телеведущего

СМИ сообщили о том, что Дмитрий Шепелев намерен продать принадлежащую его сыну Платону 1/3 квартиры в Москве, которую некогда купила ныне покойная Жанна Фриске. Отец певицы Владимир Фриске прокомментировал это известие.

Как рассказал "КП" мужчина, Шепелев так и не общается с его семьей. Телеведущий не стал предупреждать их о своем решении или предлагать выкупить долю – они просто получили соответствующее уведомление. 

"Он та еще сволочь, и гадости будет делать",

заявил Фриске. 

Отец артистки уверен, что Шепелев лишь "хочет все Жаннино забрать и заработать на этом". 

"Сын-то ему зачем нужен? Только ради Жанниных денег!"

отметил Фриске уже в разговоре со "Стархитом". 

Родитель знаменитости отметил, что пока не собирается выкупать долю внука. Семья певицы надеялась, что ее сын сможет получить квартиру, когда станет взрослым, они поддерживают чистоту и порядок в жилище. Теперь Фриске ждет, что решит суд. Ведь пока Шепелев не имеет права ничего продавать. 

Авторы телеграм-канала "Только никому", поинтересовались, зачем Шепелеву продавать долю сына в квартире матери. Возможно, у телеведущего есть финансовые нужды, а может, он хочет обрубить связь с семьей Жанны. Авторы канала отмечают, что если семья Фриске откажется выкупать долю, которую оценивают в 15 млн рублей, то ее приобрести сможет любой желающий. Вполне вероятно, что родные артистки берегли квартиру для ее наследника. 

"Может, Дмитрий рассчитывает, что в итоге квартиру так и так отпишут мальчику, но и 15 миллионов папе не повредят?" – заключил телеграм-канал. 

Сам Шепелев пока хранит молчание по данной ситуации. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Путин анонсировал вакцинацию от COVID-19 всех россиян

Сделать прививку можно будет уже с понедельника

Американцы собираются снова ударить по "Северному потоку - 2"

Администрация Трампа планирует финальный раунд карательных мер перед уходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей