Родитель певцы негодует из-за решения телеведущего

СМИ сообщили о том, что Дмитрий Шепелев намерен продать принадлежащую его сыну Платону 1/3 квартиры в Москве, которую некогда купила ныне покойная Жанна Фриске. Отец певицы Владимир Фриске прокомментировал это известие.

Как рассказал "КП" мужчина, Шепелев так и не общается с его семьей. Телеведущий не стал предупреждать их о своем решении или предлагать выкупить долю – они просто получили соответствующее уведомление.

"Он та еще сволочь, и гадости будет делать",

– заявил Фриске.

Отец артистки уверен, что Шепелев лишь "хочет все Жаннино забрать и заработать на этом".

"Сын-то ему зачем нужен? Только ради Жанниных денег!"

– отметил Фриске уже в разговоре со "Стархитом".

Родитель знаменитости отметил, что пока не собирается выкупать долю внука. Семья певицы надеялась, что ее сын сможет получить квартиру, когда станет взрослым, они поддерживают чистоту и порядок в жилище. Теперь Фриске ждет, что решит суд. Ведь пока Шепелев не имеет права ничего продавать.

Авторы телеграм-канала "Только никому", поинтересовались, зачем Шепелеву продавать долю сына в квартире матери. Возможно, у телеведущего есть финансовые нужды, а может, он хочет обрубить связь с семьей Жанны. Авторы канала отмечают, что если семья Фриске откажется выкупать долю, которую оценивают в 15 млн рублей, то ее приобрести сможет любой желающий. Вполне вероятно, что родные артистки берегли квартиру для ее наследника.

"Может, Дмитрий рассчитывает, что в итоге квартиру так и так отпишут мальчику, но и 15 миллионов папе не повредят?" – заключил телеграм-канал.

Сам Шепелев пока хранит молчание по данной ситуации.