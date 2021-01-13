Тело популярного артиста находилось в личном авто

Сегодня случилась очередная трагедия в сфере кинематографа. Этот мир покинул известный киноактер Дмитрий Гусев. Мужчина скончался прямо за рулем автомобиля.



Печальный инцидент произошел в столице. Звезда сериалов "Глухарь" и "Воронины" закончил рабочие съемки, сел в машину, однако до пункта назначения так и не доехал. Смерть настигла знаменитость неподалеку от места последней работы, передает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что звезде российских телесериалов стало плохо во время поездки. В какой-то момент Гусев потерял сознание. Сотрудники скорой помощи, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть артиста.

По какой причине оборвалась жизнь Дмитрия, пока точно неизвестно. Однако по данным телеграм-канала "Звездач", у артиста остановилось сердце.

Напомним, Дмитрий Гусев также играл в популярных отечественных сериалах "Метод" и "Склифосовский".