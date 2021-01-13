Как живет разбитый инсультом актер сериала "Клуб"

Как живет разбитый инсультом актер сериала "Клуб"
Алексей Янин. Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист регулярно видится со своим сыном

Имя Алексея Янина гремело на всю страну в начале 2000-х. Слава к актеру пришла благодаря ролям в сериале "Клуб", "Опережая выстрел" и "Сильнее судьбы". Артист снимался в бешеном ритме, а в 2015-м с ним случилась беда.

Янин был популярен и среди женщин. Его первый брак с Ольгой Хохловой долго не продержался. В 2009-м Алексей сыграл свадьбу с участницей шоу "Фабрика звезд" Дарьей Клюшниковой, которая подарила ему сына Андрея в 2012 году.

Весной 2015-го из-за постоянных стрессов и перелетов актер почувствовал себя нехорошо. Врачи диагностировали у Янина обширный инсульт. Позже докторам пришлось оперировать актера и ввести его ненадолго в искусственную кому. Несмотря на все усилия медиков, артист остался частично парализован. 

Сейчас Янин живет со своей матерью за городом. Он часто бывает в реабилитационных центрах, занимается с тренерами дома. Супруга и сын то и дело приезжают его навестить. Пока врачи не дают прогнозов, однако родительница знаменитости понимает, что ее сын уже не будет прежним никогда. 

Как пишет "Комсомольская правда", Янин с трепетом ждет каждый раз встречи с наследником. Как поведала мама Янина, ее внук понимает, что случилось с отцом. Супруга актера показывает их сыну видео с папой до трагедии. Иногда, по словам родительницы звезды, внуку хочется, чтобы отец с ним поиграл. 

При этом пенсия актера по инвалидности составляет 15 тыс. рублей, в месяц же на его нужды по здоровью тратится около 100 тыс. рублей. 

Полина ИВАНОВА

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