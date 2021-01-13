"Певунья растет": Пелагея поделилась праздничным видео с дочкой

"Певунья растет": Пелагея поделилась праздничным видео с дочкой
Пелагея. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Девочка вместе со звездной родительницей исполнила гимн России

Сегодня страна отмечает Старый Новый год. Певица Пелагея решила поделиться с многомиллионной аудиторией кадрами семейного торжества. На опубликованном в соцсети ролике маленькая Таисия поет вместе с мамой.

Артистка искусственно состарила видео и сделала его в черно-белом цвете. Знаменитость сообщила, что ее трехлетняя дочь впервые исполняет главную музыкальную композицию нашей страны.

"Первый гимн со страной в последние секунды уходящего 2020", – написала звездная певица.

Девочка одета в аккуратное светлое платье, ее волосы собраны в два хвостика, перетянутых нарядными ленточками. Малышка старательно исполняет гимн и вытягивает ноты.

Пользователей Сети порадовал такой праздничный контент в преддверии волшебной ночи. Некоторые обратили внимание на музыкальные таланты Таисии.


"Тася такая умничка!", "Певунья растет", "Вы чудесные!", "Ну, просто копия тебя, Поль, в детстве!", "Скоро будет как мама выступать", "Хорошо спели", – восторгаются подписчики в комментариях.

Напомним, Таисия родилась в браке артистки со спортсменом Иваном Телегиным. Однако этому союзу было суждено распасться. К слову, многие фанаты популярной исполнительницы пришли к выводу, что звезда только похорошела после развода с бывшим возлюбленным.

Ольга ФЕДОРОВА

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