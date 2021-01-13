"Хочет уничтожить меня": экс-жена Аршавина теряет силы из-за проклятия

"Хочет уничтожить меня": экс-жена Аршавина теряет силы из-за проклятия
Андрей Аршавин. Фото: Nataliya Kondratenko/Russian Look/www.globallookpress.com
Здоровье девушки подорвано страшной болезнью

Череда невзгод обрушилась на журналистку Алису Казьмину. Несколько лет назад ее с маленьким ребенком на руках оставил известный футболист Андрей Аршавин. Теперь девушку свалил тяжелый недуг. Бывшая возлюбленная спортсмена уверена: все дело в порче.

Недавно Алиса рассказала, что из-за страшного заболевания перенесла две операции на голове. Казьмина из последних сил держится за жизнь. Девушка не может нормально разговаривать. Помимо физических страданий, она испытывает огромный стресс, который губительно сказывается на ее психологическом состоянии.

Бывшая жена Аршавина считает, что таинственный недоброжелатель пытается сжить ее со свету и использует для этого черную магию.

"Кто-то очень хочет уничтожить меня, а детей оставить без мамы", – рассказала в беседе с журналистами издания "Комсомольская правда" несчастная девушка.

Алиса отметила, что Андрей никак не участвует в ее жизни. Сейчас журналистке помогает только первый муж Алексей Казьмин.

Ранее стало известно, что жизнедеятельность организма Казьминой поддерживают специальные препараты. Более того, если бы девушку вовремя не госпитализировали, у нее мог начаться сепсис.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Путин анонсировал вакцинацию от COVID-19 всех россиян

Сделать прививку можно будет уже с понедельника

Американцы собираются снова ударить по "Северному потоку - 2"

Администрация Трампа планирует финальный раунд карательных мер перед уходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей