Певица не стала терпеть нападки и ответила недоброжелателям

Лиане Шульгиной, супруге Арсения Шульгина исполнилось 23 года 13 января. По случаю этого события мать молодого человека Валерия посвятила своей невестке трогательное послание, но нарвалась на критику.

Артистка поздравила девушку с днем рождения. Звезда отметила – она радуется, что Лиана старается сделать счастливым Арсения, а тот в свою очередь, делает все для нее.

"Ваша любовь– большое счастье и для нас, родителей. И еще, огромное тебе спасибо за нашу необыкновенную Селин",

– подчеркнула Валерия, добавив, что без ума от единственной внучки.

Многие поклонники заметили, что знаменитость – прекрасная свекровь, а в жизни ничего нет лучше, чем создание новой семьи. Впрочем, немало интернет-пользователей обрушились на Валерию с критикой. Некоторые подписчики указывали певице на лицемерие, другие возмущались нерусским именем новорожденной крохи.

"Невестку же выбрали под себя", "Что за дурацкое имя Селин?", "Свекрови поначалу все добрые, потом находят сыновья других и все добрые слова заканчиваются в адрес снох", "Поздравление показушное", – написали недоброжелатели.

В ответ Валерия не стала молчать. Она указала на то, что многие привычные нам имена имеют зарубежные корни, а на выбор своих детей и их возлюбленных она никогда не влияет. Несколько раз артистка не сдержалась и возмутилась тем, что люди дают ей советы.