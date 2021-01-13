Железняков уверен, что без труда одолеет звездного фигуриста

Муж Яны Рудковской стал фигурантом очередного скандала. На этот раз Евгения Плющенко в грубой форме вызвали на ринг. По-мужски решить вопросы с фигуристом хочет хореограф Алексей Железняков.



Спортсмен работает в группе тренера по катанию на льду Этери Тутберидзе. Он считает, что Плющенко говорит много лишнего и нуждается в том, чтобы ему помогли "заткнуть поганый рот". Судя по всему, Железняков с радостью готов выполнить эту функцию.

Фигурист опубликовал агрессивный пост на своей странице "ВКонтакте". Он бросил Плющенко вызов и предложил устроить бои без правил.

"Давай, Жень, не трухуй", – призывает оппонента Алексей.

При этом Железняков уже спрогнозировал возможный ответ двукратного олимпийского чемпиона. Хореограф считает, что у его недруга не хватит смелости на сражение с ним.

Напомним, Алексей ополчился на Евгения после того, как весной прошлого года несколько воспитанниц Тутберидзе перешли на обучение к Плющенко. Тогда Железняков пошутил, что фигуристу проще сразу взять на работу саму Тутберидзе. В ответ на это муж Рудковской обозвал коллегу по конькам "десятым колесом телеги".

Кстати, недавно академию Плющенко покинула фигуристка Станислава Константинова. После ухода девушка пожаловалась на условия работы с именитым спортсменом.