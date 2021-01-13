Артистка не теряет присутствия духа, несмотря ни на что

Известная певица народной музыки Варвара призналась, что из-за ограничений по коронавирусу открыла для себя работу в ресторанах. Артистка вынуждена там выступать, хотя она никогда не была "заказной" певицей.

Знаменитость призналась, что несмотря на все тяготы, она и ее команда стараются помогать друг другу. Артистка добавила, что позитивным моментом ограничений стало то, что она больше времени проводит с семьей.

Впрочем, Варвара не расстраивается. Она уверена, что молодое поколение артистов всегда найдет, как заработать. Больше всего певица переживает за пожилых людей. Она старается помочь пенсионерам, если видит их в магазинах и понимает, что те не могут позволить себе купить хлеб.



Варвара также поделилась в разговоре с изданием News.ru, что перенесла коронавирус в легкой форме. Звезда заболела по прилету из Сочи.

Варвара уже больше 20 лет счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Сусовым. Супруги воспитывают сыновей Василия и Сергея, а также дочь Варвару. У певицы есть старший сын Ярослав от первого брака.