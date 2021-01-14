Названа причина смерти звезды "Глухаря"

Названа причина смерти звезды "Глухаря"
Дмитрий Гусев. Кадр из "Сельский детектив. Иголка в стоге сена" (2020)
По некоторым данным, трагедия произошла из-за остановки сердца

Агент покойного Дмитрия Гусева, известного по ролям в сериалах "Глухарь", "Склифосовский" и "Метод", высказалась о смерти своего подопечного. Мария заявила, что трагедия с актером могла произойти из-за остановки сердца.

Женщина до сих пор не может отойти от шока. По ее словам, ничто не предвещало беды.

"Это кошмар. Все было совершенно нормально, [проблем с сердцем] не было", – отметила Мария.

Агент артиста рассказала, что Гусев уехал со съемочной площадки, и по дороге ему стало плохо. Дмитрий не был в состоянии остановить автомобиль и попал в аварию, передает телеканал "360". Тело актера обнаружили в машине, спасти его не удалось.

Мария уточнила, что Дмитрий снимался в проекте "Скорая".

Напомним, трагическая новость о смерти Дмитрия Гусева пришла накануне, 13 января. Сообщается, что инцидент произошел в Москве.

Актеру было 44 года. За всю свою жизнь он сыграл несколько десятков ролей в кино. Также на счету актера участие в театральных постановках, среди которых – "Женитьба", "Гамлет", "Сон в летнюю ночь" и другие. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

США запугали датскую компанию и заставили отказаться от "Северного потока-2"

Американцы устроили датчанам мощный прессинг

Американцы собираются снова ударить по "Северному потоку - 2"

Администрация Трампа планирует финальный раунд карательных мер перед уходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей