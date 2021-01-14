По некоторым данным, трагедия произошла из-за остановки сердца

Агент покойного Дмитрия Гусева, известного по ролям в сериалах "Глухарь", "Склифосовский" и "Метод", высказалась о смерти своего подопечного. Мария заявила, что трагедия с актером могла произойти из-за остановки сердца.

Женщина до сих пор не может отойти от шока. По ее словам, ничто не предвещало беды.

"Это кошмар. Все было совершенно нормально, [проблем с сердцем] не было", – отметила Мария.

Агент артиста рассказала, что Гусев уехал со съемочной площадки, и по дороге ему стало плохо. Дмитрий не был в состоянии остановить автомобиль и попал в аварию, передает телеканал "360". Тело актера обнаружили в машине, спасти его не удалось.

Мария уточнила, что Дмитрий снимался в проекте "Скорая".

Напомним, трагическая новость о смерти Дмитрия Гусева пришла накануне, 13 января. Сообщается, что инцидент произошел в Москве.

Актеру было 44 года. За всю свою жизнь он сыграл несколько десятков ролей в кино. Также на счету актера участие в театральных постановках, среди которых – "Женитьба", "Гамлет", "Сон в летнюю ночь" и другие.