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Агент покойного Дмитрия Гусева, известного по ролям в сериалах "Глухарь", "Склифосовский" и "Метод", высказалась о смерти своего подопечного. Мария заявила, что трагедия с актером могла произойти из-за остановки сердца.
Женщина до сих пор не может отойти от шока. По ее словам, ничто не предвещало беды.
"Это кошмар. Все было совершенно нормально, [проблем с сердцем] не было", – отметила Мария.
Агент артиста рассказала, что Гусев уехал со съемочной площадки, и по дороге ему стало плохо. Дмитрий не был в состоянии остановить автомобиль и попал в аварию, передает телеканал "360". Тело актера обнаружили в машине, спасти его не удалось.
Мария уточнила, что Дмитрий снимался в проекте "Скорая".
Напомним, трагическая новость о смерти Дмитрия Гусева пришла накануне, 13 января. Сообщается, что инцидент произошел в Москве.
Актеру было 44 года. За всю свою жизнь он сыграл несколько десятков ролей в кино. Также на счету актера участие в театральных постановках, среди которых – "Женитьба", "Гамлет", "Сон в летнюю ночь" и другие.
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