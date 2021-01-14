После 8 лет брака: экс-ведущая "Орла и Решки" объявила о разводе

После 8 лет брака: экс-ведущая "Орла и Решки" объявила о разводе
Натали Неведрова. Фото: instagram.com/nevedrova
Актриса надеется сохранить хорошие отношения с супругом

Бывшая звезда трэвел-шоу "Орел и Решка" Натали Неведрова сообщила о том, что разводится с мужем – продюсером Евгением Машковым. Супруги состояли в браке 8 лет.

Новость появилась в личном микроблоге актрисы. По словам Неведровой, решение о разрыве было обоюдно принято еще в прошлом году.

Натали рассказала, что все эти 8 лет они с супругом жили мирно, без громких скандалов и истерик.

"Нельзя сказать, что было гладко. Но бурно не было. Я научилась молчать. Он научился сводить на нет", – призналась актриса.

Неведрова добавила, что их дети, Мари-Николь и Мартин, не были свидетелями даже мелких ссор между родителями. Однако при этом наследники не видели здоровых семейных отношений.

Натали заявила – они с Евгением пытались наладить ситуацию. Супруги даже обращались к психологу. Но сохранить брак все равно не удалось.

Сейчас Неведрова чувствует себя окрыленной. Бывшая ведущая "Орла и Решки" надеется остаться в хороших отношениях с Машковым, ведь он – отец ее детей.

"Я переживаю этот этап с улыбкой. И делаю все в своей голове, чтобы просто быть благодарной этому человеку", – отметила она.

Ранее стало известно о том, что Натали потеряла ребенка. Актриса не могла найти в себе силы, чтобы сообщить трагическую новость своей дочери, которая уже придумала имя малышу. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость
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Ну так больше надо <цензура> на стороне, неведрова же известная эскортница и <цензура>, вот мужичок и не выдержал.
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