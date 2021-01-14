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Украинский артист Андрей Данилков, выступающий на сцене под женским псевдонимом Верка Сердючка, опроверг информацию о своей поездке в Москву на недавний день рождения к российскому журналисту Андрею Малахову, который отпраздновал в январе свое 49-летие.
После того, как артист Прохор Шаляпин опубликовал в своем микроблоге совместную фотографию с Данилко, Малаховым и актрисой Инной Белоконь, в украинских медиа распространилась информация о поездке Данилко в Россию. Однако сам артист позднее опроверг данные, заявив, что фото было сделано еще десять лет назад.
"Снова фейк-ньюз", – прокомментировал Данилко ситуацию в "Инстаграм".
Также музыкант заявил о непрофессионализме украинских изданий, растиражировавших слухи о его поездке в Россию.
Позднее опубликовавшие недостоверную информацию издания Украины, на которые обратил внимание сам артист, опровергли его "поездку к Малахову".
Недавно одна из жительниц Польши назвала себя наследницей Верки Сердючки.
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