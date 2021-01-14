Мужчину расстраивает тот факт, что многие личные проблемы стали достоянием общественности

После смерти Софии Конкиной в семье звезды кинокартины "Место встречи изменить нельзя" разразился громкий скандал. Близкие люди начали обвинять друг друга во всех грехах, прилюдно поливая грязью. Особенно отношения обострились между Владимиром Алексеевичем и его сыном Ярославом. Второй наследник актера, Святослав, высказался об этой ситуации.

Святослав признался – он до сих пор не оправился после потери сестры. По словам мужчины, его огорчает тот факт, что некоторые пытаются играть на чувствах убитых горем членов семьи.

"Мне жаль, что некоторые люди раскручивают моих родственников на эмоциональные заявления", – отметил он.

Говоря об обвинениях отца и брата в адрес друг друга, Святослав признался, что не осуждает ни того, ни другого. Однако наследник Конкина добавил – выносить сор из избы не есть хорошо, передает "Собеседник".

"Мне неприятно, что брат попал в такое эмоциональное состояние. У него возникло ощущение, что в гибели Софии виновен папа", – заявил Святослав.

Он акцентировал внимание на том, что артист ни в чем не виноват.

Ранее Цымбалюк-Романовская рассказала о напряженных отношениях между Конкиным и Джигарханяном.