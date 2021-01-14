"Привезла домой новое счастье": Шпица рассказала о пополнении в семье

"Привезла домой новое счастье": Шпица рассказала о пополнении в семье
Катерина Шпица. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса исполнила мечту своего 8-летнего сына

Екатерина Шпица поделилась с поклонниками радостной новостью – в ее семье произошло пополнение. Однако речь идет не о втором ребенке, а о новом питомце. Накануне актриса подарила своему сыну Герману котенка.

На личной инстаграм-странице звезда "Реальных пацанов" рассказала, что привезла животное в дом за несколько часов до старого Нового года.

"За 3 часа до боя курантов я привезла домой новое счастье", - поделилась Шпица.

Текст Екатерина сопроводила первой совместной фотографией с котенком, сделанной в такси. На снимке питомец сладко дремлет, пригревшись на груди своей хозяйки.

В разделе "сторис" Шпица опубликовала видео, на котором ее счастливый сын играет с маленьким другом. Артистка призналась – наследник давно мечтал о котенке.

Екатерина рассказала, что питомец быстро освоился в новом доме. Он уже сходил в лоток и начал исследовать окружающие его просторы.

Напомним, сын Герман появился в браке актрисы и каскадера Константина Адаева. Спустя некоторое время после рождения наследника супруги развелись. На данный момент Шпица замужем за бизнесменом Русланом Пановым.

Ранее Шпица продемонстрировала свою фигуру в купальнике, восхитив многочисленных поклонников.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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