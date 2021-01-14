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Екатерина Шпица поделилась с поклонниками радостной новостью – в ее семье произошло пополнение. Однако речь идет не о втором ребенке, а о новом питомце. Накануне актриса подарила своему сыну Герману котенка.
На личной инстаграм-странице звезда "Реальных пацанов" рассказала, что привезла животное в дом за несколько часов до старого Нового года.
"За 3 часа до боя курантов я привезла домой новое счастье", - поделилась Шпица.
Текст Екатерина сопроводила первой совместной фотографией с котенком, сделанной в такси. На снимке питомец сладко дремлет, пригревшись на груди своей хозяйки.
В разделе "сторис" Шпица опубликовала видео, на котором ее счастливый сын играет с маленьким другом. Артистка призналась – наследник давно мечтал о котенке.
Екатерина рассказала, что питомец быстро освоился в новом доме. Он уже сходил в лоток и начал исследовать окружающие его просторы.
Напомним, сын Герман появился в браке актрисы и каскадера Константина Адаева. Спустя некоторое время после рождения наследника супруги развелись. На данный момент Шпица замужем за бизнесменом Русланом Пановым.
Ранее Шпица продемонстрировала свою фигуру в купальнике, восхитив многочисленных поклонников.
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