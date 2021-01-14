Адвокат родственников актера расставила точки над i

Юрист Юлия Антонова, представляющая интересы семьи покойного артиста Алексея Баталова, опровергла информацию о том, что режиссер Никита Михалков якобы оказывал финансовую помощь родственникам ушедшего из жизни артиста. По словам женщины, средства поступили не от кинодеятеля.

Ранее в медиа распространилась информация о том, что Михалков якобы выделил 300 тысяч рублей семьей артиста из личных средств. Однако позднее Антонова заявила, что режиссер не оказывал финансовую помощь семье покойного.

Юрист отметила, что полученные семьей 300 тысяч были выделены Союзом правообладателей.

"Ни разу 300 тысяч Гитана Аркадьевна от него не получила: было 180 и 120 тысяч от Союза правообладателей, это не личные деньги Михалкова. От него денежной помощи семья ни разу не видела", – заявила Юлия в интервью сайту "Комсомольская правда".

Как отмечает РИА ФАН, скандал в семьей Баталовых произошел после обвинения вдовы актера Гитаны Леонтенко, заявившей о том, что актриса Наталья Дрожжина вместе с адвокатом Михаилом Цивиным незаконным способом приобрела себе недвижимость, принадлежащую родственникам ушедшего из жизни актера.