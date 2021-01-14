Актриса попросила подругу в случае чего позаботься о дочерях

Микаэла Дроздовская, известная по таким кинокартинам, как "За витриной универмага", "Добровольцы" и "Мимино", скончалась в 1978 году. Актриса отравилась угарным газом во время съемок в Осетии. Мало кто знал, что незадолго до своего ухода артистка как будто предчувствовала трагедию.

Как-то раз Дроздовская возвращалась с дачи вместе со своей близкой подругой Аллой Будницкой. Неожиданно Микаэла произнесла странные слова, насторожившие ее спутницу.

"Если со мной что-то случится, ты девок не бросай", - попросила актриса.

Кинозвезда имела в виду двоих дочерей, Нику и Дарью, появившихся в браке Дроздовской с врачом-кардиологом Вадимом Смоленским.

В тот момент Будницкая восприняла просьбу подруги как некую чушь. Однако слова Микаэлы оказались пророческими, передает "Экспресс Газета".

Спустя несколько месяцев семью Дроздовской настигла страшная трагедия. Актриса легла спать, оставив осветительные приборы включенными. Сползшее на фонарь одеяло послужило причиной пожара. Микаэла получила сильнейшие ожоги и отравилась угарным газом. К сожалению, спасти ее не удалось.

После смерти матери за Никой и Дарьей ухаживали подруги покойной артистки. Что касается мужа Дроздовской, то он оставил дочерям квартиру, а сам переехал к новой избраннице.

На данный момент Ника работает детским врачом-гастроэнтерологом. Дарья же пошла по стопам Микаэлы, став актрисой.